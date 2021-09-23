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سفارة المملكة لدى المغرب تحتفل باليوم الوطني الـ91

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
وكالات
 أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، بمقر السفارة في الرباط اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.
وقدم معاليه باسمه وباسم منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي، متمنيا للمملكة دوام العزة والرفعة والرخاء والتقدم، وداعيا المولى عز وجل أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان الاستقرار.
شهد الحفل عرض شريط وثائقي يتطرق لملامح من تاريخ المملكة وتراثها، والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

الكلمات المفتاحية

سفارة المملكة السعودية

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