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التحقيق مع موظفين لغيابهم عن العمل دون سند ببني سويف

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:15 م
غنيم
غنيم
احمد فتحي الدسوقي
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية جهود وحملات المتابعة الميدانية بالمحافظة لكافة القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو إهمال أو تقصير في العمل.

محافظ بني سويف
وأشار محافظ بني سويف، إلى أن الهدف من المتابعة المستمرة تحقيق الانضباط الإداري، ورصد السلبيات وإيجاد الحلول وتذليل كافة العقبات، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة، والإبلاغ الفوري عن أية مشكلات يتم التعامل معها والعمل على حلها بصورة عاجلة.

إدارة المتابعة ببني سويف
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور أشرف حماد، مدير عام المتابعة بالديوان العام، بشان نتائج المتابعة والمرور الميداني على عدد من الوحدات القروية والصحية، في الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري، وتضمن الإشارة إلى المرور على قرى: باروط وبياض العرب بمركز بني سويف ومجلس قروي ننا مركز اهناسيا.

وأسفر المرور الميداني الذي قامت به لجان إدارة المتابعة في زيارتها لقرية باروط، عن رصد 9 حالات غياب و2 ترك عمل، ورصد بعض الإشغالات أمام المحال التجارية وتراكم مخلفات بناء على مصرف المحيط ونواتج تطهير وتعديات على حرم ترعة باروط ودموشيا،

كما رصد فريق المتابعة، خلال المرور الميداني، بعض الملاحظات والمخالفات في زيارة قرية ننا، حيث تلاحظ وجود 5 غرف للصرف الصحي على طريق ننا أبوشهبة أعلى من مستوى الطريق تعوق حركة السير، وكذا غرفة صرف بدون غطاء أمام منزل بشارع داير الناحية، ووجود بعض الطلمبات الحبشية بالقرية.

و رصد فريق المتابعة، غياب 7 من بين العاملين بمجلس قروي بياض العرب، ووجود تراكم للقمامة وطفح مياه صرف ببعض الشوارع، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بالوحدة الصحية بباروط، حيث تم تسجيل 7 حالات غياب بدون سند، بالإضافة إلى حاجة الوحدة إلى طبيب بشري، وإصلاح عطل بكرسى قسم الأسنان.

إحالة موظفين للتحقيق
ووجه محافظ بني سويف، بإحالة حالات الغياب "دون سند" وتاركي العمل للتحقيق، مع إحالة مسؤولي البيئة بباروط وبياض العرب للتحقيق للتراخي في العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية.

وكلف محافظ بني سويف، بإخطار الري لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال التعدى على الترع والتوجيه برفع نواتج التطهير، وتكليف شركة المياه لعمل اللازم حيال غرف الصرف الصحي بقرية ننا، والتنسيق مع الصحة لتوفير طبيب بالوحدة الصحية بباروط وعمل الصيانة اللازمة لمعدات الطبية بالوحدة.

الكلمات المفتاحية

تعديات على ترع تحقيق بني سويف

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