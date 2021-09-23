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موانئ أبوظبي: 281 رخصة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء المناطق الصناعية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم أن عدد الرخص التي تم إصدارها للشركات العاملة في مجال الإنشاءات ومواد البناء في قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لها وصل في أغسطس 2021 إلى 281 رخصة لشركات تشغل مساحة تزيد على 12,765,938 مترا مربعا.

ويعد قطاع الإنشاءات من القطاعات الحيوية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إذ بلغت القيمة الإجمالية للسوق في عام 2020 نحو 372.62 مليار درهم "101.45 مليار دولار".

كما تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذا القطاع قد وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج في الدولة، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 490.45 مليار درهم "133.53 مليار دولار" بحلول عام 2026 أي بزيادة سنوية تقدر بنحو 4.69% خلال الفترة ما بين 2021-2026.

وأشار عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المناطق الصناعية والمنطقة الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي إلى الانتعاش الكبير الذي شهده قطاع مواد البناء في إمارة أبوظبي بفضل الحوافز المستمرة التي تقدمها الحكومة تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى تعزيز هذا القطاع وتطويره.

وقال: "تواصل الإمارة استقطاب المزيد من الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع المتنامي واستهداف المزيد من الأسواق محلياً وإقليمياً".

ويشهد قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي الذي يمتد على مساحة 550 كيلومترا مربعا من المناطق الصناعية والتجارية ويضم أكثر من 1,500 شركة محلية وإقليمية ودولية، اهتماماً متزايداً من شركات رائدة تتطلع إلى الاستثمار فيه.

من جانبه قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية "زونزكورب": "لقد أظهرت الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء اهتماماً متزايداً بالموقع الاستراتيجي لمناطقنا الصناعية في مدينتي أبوظبي والعين وكيفية الاستفادة منه في تلبية متطلبات قطاع التطوير العقاري دائم النمو في المنطقة".

وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة توفير بنى تحتية موثوقة في منظومة أعمالنا المستدامة وعالية الكفاءة، آخذين في الاعتبار جميع احتياجات قطاعات الصناعات الثقيلة ومواد البناء والإنشاءات".

وتضم مدينة خليفة الصناعية و"زونزكورب" في الوقت الحالي عدداً من كبرى شركات مواد البناء ومنها: الإمارات العالمية للألمنيوم، وحديد الإمارات، وشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، ومجموعة "إكسيد جروب"، ومجموعة "إكسترا مكس"، و"تاليكس"، و"بورسلان تايلز أبوظبي"، وغيرها.

واستعرضت مجموعة موانئ أبوظبي خلال مشاركتها في معرض الخمسة الكبار 2021 الذي انعقد في دبي خلال الفترة ما بين 12-15 سبتمبر 2021 الفرص المتاحة في إمارة أبوظبي والتي تحظى باهتمام كبير من الشركات التي تتطلع إلى إنشاء قاعدة لعملياتها في الإمارة.

كما سلطت الضوء على قطاع المناطق الصناعية والمنطقة الحرة التابع لها والذي يضم كل من مدينة خليفة الصناعية، التي تعد أكبر مركز متكامل للتجارة والصناعية والخدمات اللوجستية في المنطقة، والشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية "زونزكورب" التي تعد من أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتخصصة في الإمارات.

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