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بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:17 م
القباج
القباج
الفيوم : ريهام على
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" لدعم منتجات النول المصري، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والتي تبلغ تكلفتها ٢٠ مليون جنيه متمثلة في ١١ مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي و9 ملايين جنيه من"صندوق تحيا مصر.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة "تتلف في حرير" بمحافظة الفيوم بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والسيد محمد مختار، مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم صندوق" تحيا مصر"، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأعلاميين.

وأوضحت الوزيرة أن الفئات المستهدفة هي المشتغلين في صناعة النول ولا يمتلكون أدوات إنتاج والأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط، والعمالة ذوي الخبرة في مجال تصنيع السجاد، ومؤسسات القطاع الخاص والمدني العاملة في هذا المجال.

ووجهت الوزيرة رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مبادراته الرئاسية ودعمه المتواصل ورعايته الكريمة ومساندته لجهود التنمية المستدامة التي يشهدها المجتمع المصري في ظل رئاسته.

وأضافت وزيرة التضامن الأجتماعي أن المرحلة الأولي من المبادرة تستهدف توزيع ٥٠٠ نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد ٢٠٠٠ مستفيد وذلك في 6 محافظات من إجمالي 14 محافظة تستهدفها المبادرة وهي الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادي الجديد.

وأشارت إلى أن إحصاءات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات عن حجم سوق المنتجات اليدوية توضح أن السوق المحلية تجاوزت قيمتها 3.3 مليار جنيه ويسهم الإنتاج المحلي بنسبة 50% من حجم سوق المنتجات اليدوية، وهي صناعات كثيفة العمل، حيث يعمل بها نحو 2.5 مليون عامل، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية من تلك المنتجات نحو 208 ملايين دولار طبقا لأرقام 2020، وهي أرقام لا تعكس إمكانيات هذه الصناعة المتميزة التي يمكنها مضاعفة إنتاجها وصادراتها، وتساهم مبادرة "تتلف في حرير" في تحقيقه كما ستقدم جميع أوجه الدعم والمساندة لصغار العاملين بهذه الصناعة مع جذب منتجين جدد من الشباب والفتيات والسيدات وكذا دعم القطاع الخاص لمساهمة في تطوير صناعات الحرف اليدوية.
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "تتلف في حرير" بالفيوم (صور)

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مبادرة تتلف في حرير التضامن الاحصاءات

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