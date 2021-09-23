Advertisements

إخلاء سبيل النائب التونسي ياسين العياري

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
وكالات

أخلت السلطات التونسية اليوم الخميس سبيل النائب في البرلمان ياسين العياري الملاحق من قبل القضاء العسكري.

 

وأشارت سيرين الفيتوري زوجة العياري إلى أن صحته على ما يرام، رغم إضرابه عن الطعام تنديدا بالمحاكمات العسكرية التي تطال المدنيين في تونس.

 

وقالت: "خرج من السجن بالأمس وبحال جيدة بالرغم من شعوره بالتعب" مضيفة "تتواصل ملاحقته من قبل القضاء".

 

يذكر أن العياري أوقف في 30 يوليو الماضي تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على "فيسبوك" انتقد فيها الجيش.

 

وفي حين أن مثوله أمام القضاء في 11 سبتمبر يتعلق بتحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على "فيسبوك" وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيد بأنها "انقلاب".

 

وتظاهر نحو أربعين شخصا من المتعاطفين مع العياري في 11 سبتمبر وعبروا عن قلقهم لتدهور وضعه الصحي داخل السجن.

 

ومن جانبه قال فخر الدين بلقايد، أحد مؤسسي حركة "أمل وعمل" الداعمة للعياري في وقت سابق إنه ناشد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية على غرار منظمتي العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" التحرك.

 

وقال بلقايد: "نطالب بالإفراج عنه بعد أكثر من شهر ونصف شهر على التوقيف"، مضيفا أن "سيادة دولة القانون مسألة غير قابلة للنقاش".

الكلمات المفتاحية

ياسين العياري نائب تونسي تونس

أخبار تهمك

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ يوم

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 23 ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد اقتراب رحيله.. كشف حساب مصطفى محمد في 29 مباراة مع جالاتا سراي؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول رد من سعد لمجرد بعد القبض عليه مجددًا في فرنسا

السجن 3 أشهر لنائب تونسي بسبب الإساءة للمؤسسة العسكرية

منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى إلغاء الحكم الصادر عن محكمة عسكرية على النائب ياسين العياري

شاهد.. رسائل قوية إلى المتعاطفين مع الإرهابيين المعدومين في قضية النائب العام

"العدل": يحق طلب تعويض أمام المحكمة لإطالة مدة السجن

التفاصيل الكاملة لتخابر التنظيم السري لحركة النهضة التونسية مع إخوان مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

06:30 م

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

07:00 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements