موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، لملاقاة نظيره سبيزيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي ميلان ونظيره سبيزيا، يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.





وكان ميلان قد حقق الفوز أمام نظيره فينزيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، بهدفين نظيفين، مساء أمس الأربعاء.



