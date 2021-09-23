رسالة قوية من كارتيرون لنجوم الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب.





سر جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك





ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.





وحرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وشرح لهم برنامج تدريب اليوم، كما طالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات، وأشاد بالمستوى الفني والبدني للاعبين خلال المعسكر.





كما قام الفرنسي بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال تدريب اليوم، وأجرى المدير الفني تقسيمة فنية بين اللاعبين في منتصف الملعب بحيث يستمر الفريق الفائز، ويخرج الفريق الخاسر ويشارك الفريق البديل بدلا منه.





وظهر لاعبو الفريق بصورة فنية وبدنية جيدة، وشهدت التقسية حماس وندية من جميع اللاعبين.



