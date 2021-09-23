إخلاء عقار مائل مكون من 14 طابق في الهرم بالجيزة

أخلت الأجهزة التنفيذة لحي الهرم برئاسة تيسير عبد الفتاح، عمارة سكنية، من السكان لوجود ميل بها، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة سكان العمارة والمنازل الملاصقة لها، ولحين تشكيل لجنة من كلية الهندسة لمعاينة حالة العمارة وتحديد الحلول المعمارية لها.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط العمارة بعد تشميعها لعدم دخول أحد السكان إليها مرة أخرى قبل البت في إزالتها من عدمه.



وقد أوصت لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بإخلاء العمارة المائلة من السكان خشية على أرواحهم، لحين أعمال المعاينة من اللجنة الهندسية المختصة.

