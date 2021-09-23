أسهم أوروبا تصعد لليوم الثالث على التوالي





ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي مع تحسن المعنويات العالمية على خلفية انحسار المخاوف بشأن شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة ماليا إيفرجراند، في حين ضغطت تضريحات صدرت من بنك إنكلترا المركزي على الأسهم في لندن.





وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، متجها إلى إنهاء الأسبوع على مكاسب قوية بعد موجة بيع حادة يوم الاثنين. وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية 2.2 بالمئة، متصدرة القطاعات الرابحة.





وتخلف المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للأسهم القيادية عن المؤشرات في المنطقة بانخفاضه 0.1 بالمئة بعد أن قال بنك إنكلترا المركزي إن مسألة رفع أسعار الفائدة "يبدو أنها تعززت" بعدما رفع توقعاته للتضخم لهذا العام.





وأغلق سهم إيفرجراند على ارتفاع 17 بالمئة في هونج كونج، إذ سعى رئيس مجلس إدارتها لطمأنة المستثمرين بعد أن قالت وحدة بالشركة إنها "سوت" مدفوعات فوائد على سندات داخلية.





ومع ذلك، تراجعت الأسهم المدرجة في فرانكفورت لشركة التطوير العقاري 20.1 بالمئة.