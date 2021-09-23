تعرف على ملامح أول "أبليكيشن موبيل" سياحي ترويجي ستطلقه مصر

استعرض وزير السياحة والآثار اليوم الخميس تصميمات المرحلة الأولي من تطبيق الكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن"، يهدف إلى تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط والفاعليات والمنتجات والمعالم والأنشطة السياحية والثقافية والفنية والبيئية والبحرية المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري، كما أنه سوف يساعد السائح على تنظيم رحلته داخل مصر قبل السفر اليها للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة أثناء قضاء عطلته.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء التطبيق والذي ستطلقه الوزارة قريبا للترويج للمقصد السياحي المصري محليا و عالميا.



شهد الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة ومساعدي الوزير للشئون الفنية والتحول الرقمي ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية والشركة المنفذة لتطبيق الهاتف المحمول.



وسيتيح التطبيق الحجز الالكتروني لتذاكر الزيارة الخاصة ببعض المتاحف والمناطق الآثرية كمرحلة أولى تمهيدا لادراج باقي المواقع.



وتم إعداد التصميمات والمحتوي الخاص بالتطبيق وفقا للملامح الأساسية للإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.



كما تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على المرحلة الأولي و متابعة تنفيذ المرحلة الثانية التي ستكون بالشراكة مع اتحاد الغرف السياحية.