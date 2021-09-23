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ضياء السيد بعد الفيديو المسرب: كلمت شيكابالا.. وهأخذ حقي بالقانون

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:14 م
ضياء السيد وشيكابالا
ضياء السيد وشيكابالا
شيماء حسن
قال الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر، في تعليقه على مقطع الفيديو المسرب له والذي انتشر له مؤخرًا وتناول فيه الحديث عن لاعبي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي، إن سيلجأ للقضاء للحصول على حقه الأدبي والقضائي.

وأضاف "ضياء" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الخميس: "علاقتي بشيكابالا جيدة جدًا وليس من المهنية تداول فيديو بهذا الشكل يغير معنى كلامي، والغرض من هذا الفيديو إثارة البلبلة والجماهير وأنك تدخل الأمر في أهلي وزمالك".

وتابع "أنا في الوسط معروف إني معتدل ومسكت منتخبات مصر كتير، حتى شيكا علاقتي به كويسة وبعدين يحصل هذا التسريب الغير مهني، وأنا هأخذ حقي الأدبي والقضائي وبشكر كل الناس اللي علقت بشكل حيادي ومعتدل لأنها عارفة تاريخي".

واستطردت "أخذت الإجراءات القانونية لأنه حق أدبي ومعنوي علشان متكررش مع حد تاني، وحاولت التواصل مع شيكابالا ولكن تلفونه مغلق طول الوقت، حتى ابني وهو زملكاوي وصديق شيكا جدًا حاول يتواصل معه، ولكن في النهاية تواصلت مع الدكتور مدحت العدل ووضحت له الأمر، خاصة أن الحلقة دي متسجلة منذ 12 يوم ولم يكن هناك أي مبرر لتسريبه الآن".

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