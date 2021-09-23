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المركز الجامعي للتطوير المهني ينفذ تدريباته للخريجين المقبولين بالشركات

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:15 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
أقام المركز الجامعي للتطوير المهني تجارة المنصورة بالتعاون مع بعض الشركات المشاركة في اسبوع التوظيف برنامج التأهيل لسوق العمل.

تضمنت فعاليات البرنامج ورش عمل عن أهم المهارات الشخصية المطلوبة لسوق العمل ومهارات التواصل وبناء هوية رقمية عبر الإنترنت، والتعريف بمفهوم نموذج العمل والهيكل التنظيمي والإدارة المالية لأي مؤسسة كما اشتمل البرنامج على شرح القواعد الأساسية لبرنامج الإكسيل في مجال الأعمال وكيفية سير العمل في بداية العمل لدى أي شركة.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج – الذي تم تطويره وطرحه في نسخته الجديدة- يعتبر حلقة وصل بين الخريجين والشركة لتنمية مهاراتهم الأساسية وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل. ويمثل دور المركز في متابعة خريجين الجامعه وإتمام عملية الالتحاق بالشركات.

جاء ذلك تماشيا مع إستراتيجيات الجامعة في دعم وتاهيل الطلاب والخريجين، وفي إطار استكمال مخرجات أسبوع التوظيف (أغسطس

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