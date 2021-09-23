وزيرة البيئة: تحويل مقلب السلام إلى متنزه.. قريبًا

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة تستعد حاليًا من أجل إغلاق عدد من المقالب العشوائية للقمامة وعلى رأسها مدفن السلام تمهيدًا لتحويله إلى متنزه.



وقالت "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" إن إدارة منظومة المخلفات الصلبة بكل أنواعها الصادر العام الماضي هو أول تشريع لكيفية التعامل مع تلك المخلفات في محافظات مصر.



وأشارت إلى أن هناك مجموعة من المدافن التي أنشئت لجمع ودفن المخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف التوسع في إنشاء تلك المدافن.



وأوضحت أن مدافن المخلفات الصلبة تمثل جزء من منظومة متكاملة تستهدف إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم للاستفادة منها اقتصاديًا.