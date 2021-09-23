"المصل واللقاح": الأسابيع المقبلة حاسمة في التعامل مع كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر ستشهد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، معقبًا: "الاسبوعين التلاتة اللي جايين هما فترة الحسم في التعامل مع جائحة كورونا"



وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الدولة تسابق الزمن في توفير اللقاح سواء من خلال الاستيراد أو التصنيع في الداخل، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بافتتاح يوميًا مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا لتقليل الإصابات في ذروة الموجة الرابعة.



وشدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاحات، لتقليل إصابات كورونا خلال هذه الموجة، مضيفًا أن وزارة الصحة استقبلت اليوم جزء كبير من لقاح أسترازينكا، وتقوم مصر بتصنيع لقاح سينوفارم بالتعاون مع الصين، متوقعًا ان تكون وفيات الموجة الرابعة أقل من أي موجة اخرى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاح.

