محافظ البحيرة يفتتح ويتفقد معرض "عودة المدارس" بدمنهور (فيديو وصور)

افتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، اليوم الخميس، معرض "عودة المدارس" الذى تنظمه الغرفة التجارية بالتنسيق مع جمعية مستثمرى البحيرة بأرض المعارض بدمنهور، تيسيرا على المواطنين وتوفير السلع والمستلزمات بالأسعار الاقتصادية والمخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



يضم المعرض، الزي المدرسي، الأحذية، الشنط المدرسية، والأدوات المدرسية، ويتم البيع بأسعار إقتصادية وتنافسية، ويستمر المعرض من اليوم وحتى بداية العام الدراسي بمشاركة ١٣ شركة ومصنع لعرض منتجاتها من خلال 20 جناح.



وقام المحافظ بتفقد أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من 25 % إلى 30% وتناسبها مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، مشيرا الى خطة المحافظة بالتوسع فى تنظيم مثل تلك المعارض بجميع المراكز والمدن للتيسير على المواطنين والإشراف الكامل لمديرية التموين على تلك المعارض.



يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد وفى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الاعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم.