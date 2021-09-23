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حرس الحدود يتعاقد مع محمد الدكش

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
بسنت علام



نجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود برئاسة اللواء أركان حرس باسم رياض من إتمام أنتقال اللاعب محمد الدكش إلى صفوف الفريق قادمًا من بتروجت.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى المعسكر المغلق الذي يقام في الفترة الحالية بفندق حرس الحدود بالقاهرة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يواجهه حرس الحدود في أولى مباريات الموسم الجديد الرجاء المطروحي يوم الخميس الموافق ثلاثون من سبتمبر الجاري على ملعب المدينة الشبابية.

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