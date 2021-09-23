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رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:30 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
فجرت تقارير صحفية جنوب إفريقية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ردة فعل بيتسو موسيماني بعد توقيع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقوبات مالية.

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

وكان الخطيب قرر فرض عقوبات مالية على اللاعبين والجهاز الفني قدرها 300 ألف جنيه، وهو ما قوبل بالرفض من جانب بيتسو موسيماني.

وذكرت صحيفة "سوكر" الجنوب إفريقية أن بيتسو موسيماني لم يتقبل العقوبة بعد فشله في التتويج بكأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وأضافت أن موسيماني لم يقبل العقوبة وشعر بالغضب بعد أن فرض الخطيب تلك الغرامة المالية الكبيرة.

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