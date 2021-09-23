مصري السلوم يهزم تليفونات بني سويف بثلاثية وديًا



حقق فريق المصري بالسلوم الفوز على نظيره بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس بملعب ملعب حرس الحدود بألماظة .



سجل ثلاثية مصري السلوم سيد حمدي واسلام سري وأحمد حاتم فيما أحرز هدفي تليفونات بني سويف كهربا وحسام حسن .



ويستعد نادي المصري بالسلوم للقاء نظيره فريق كفر الشيخ يوم الخميس 30 سبتمبر الحالي بالجولة الافتتاحية لمجموعة بحري .



يذكر أن شركة "ألو إيجيبت" كانت قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .