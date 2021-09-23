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وفاة شخصين في حريق شقة سكنية بالإسكندرية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:42 م
حريق عقار -أرشيفية
حريق عقار -أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
اندلع مساء اليوم الخميس، حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المندرة شرقي محافظة الإسكندرية، ما تسبب في مصرع شخصين.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية وامتدادها لشقة مجاورة بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان المنتزه، رفقة سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء التابعة إلى الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار.

بالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بإحدى الشقق السكنية في الطابق السابع عشر وأن أحد السكان حاول الهرب من الشقة بالقفز من أعلى عقار مجاور مكون من 4 طوابق، مما تسبب في مصرع شخصين، تم نقلهما الي مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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