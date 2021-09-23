مصطفى بكري يكشف تفاصيل الساعات الأولى في يناير 2011 (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القوات المسلحة المصرية استعدت بالخطة «إرادة» قبل يناير 2011، موضحا أن الضباط والجنود كانوا يعلمون إلى أين يتجهون بناء على الخطة الموضوعة.



وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عقيدة القوات المسلحة تقوم على حماية الأمن القومي، والشعب المصري، لذا عندما أخبر حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المشير طنطاوي بأن القوات المسلحة يجب أن تتدخل يوم 28 يناير لأنه حدث تآمر على الشرطة وانهارت كان القرار حاسما.



وتابع مصطفى بكري، أن المشير طنطاوي تحرك، ونزلت القوات إلى الشوارع، وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة تدرك منذ اللحظة الأولى حدوث مشكلات في ميدان التحرير، موضحا أن اللواء حسن الرويني، أبلغ المشير طنطاوي بحرق 3 سيارات في ميدان التحرير وسرقة أخرى، فكان رد المشير"اعتبر مفيش حاجة حصلت، لن نمد أيدينا تجاه الشعب المصري، فوتوا الموضوع والعربية اللي اتسرقت هنعرف نجيبها".



وأردف مصطفى بكري أن القوات المسلحة فرضت سيطرتها على مختلف المناطق ونجحت في تأمين المنشآت العامة وحماية أمن المواطنين، موضحا أن المواطنون خرجوا للتظاهر في يناير لعدة أسباب تتعلق بوضع خاطئ لكن تم استغلال الموقف من جهات أخرى.

