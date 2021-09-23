Advertisements

مصطفى بكري يكشف تفاصيل الساعات الأولى في يناير 2011 (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القوات المسلحة المصرية استعدت بالخطة «إرادة» قبل يناير 2011، موضحا أن الضباط والجنود كانوا يعلمون إلى أين يتجهون بناء على الخطة الموضوعة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عقيدة القوات المسلحة تقوم على حماية الأمن القومي، والشعب المصري، لذا عندما أخبر حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المشير طنطاوي بأن القوات المسلحة يجب أن تتدخل يوم 28 يناير لأنه حدث تآمر على الشرطة وانهارت كان القرار حاسما.

وتابع مصطفى بكري، أن المشير طنطاوي تحرك، ونزلت القوات إلى الشوارع، وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة تدرك منذ اللحظة الأولى حدوث مشكلات في ميدان التحرير، موضحا أن اللواء حسن الرويني، أبلغ المشير طنطاوي بحرق 3 سيارات في ميدان التحرير وسرقة أخرى، فكان رد المشير"اعتبر مفيش حاجة حصلت، لن نمد أيدينا تجاه الشعب المصري، فوتوا الموضوع والعربية اللي اتسرقت هنعرف نجيبها".

وأردف مصطفى بكري أن القوات المسلحة فرضت سيطرتها على مختلف المناطق ونجحت في تأمين المنشآت العامة وحماية أمن المواطنين، موضحا أن المواطنون خرجوا للتظاهر في يناير لعدة أسباب تتعلق بوضع خاطئ لكن تم استغلال الموقف من جهات أخرى.

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري المشير طنطاوى الطنطاوي اخبار مصر

أخبار تهمك

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من اللعب في الدوري المصري

منذ ساعة و 16 دقيقة

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ يوم

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

منذ ساعة الا ربع

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ ربع ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"بكري" يكشف أسرار لأول مرة عن كواليس اجتماعه مع المشير طنطاوي بعد ثورة يناير

مصطفى بكرى: السيسي أثبت انحيازه للمواطن المصري طوال الـ 7 سنوات الماضية

بكري عن 28 يناير: "مكنش في ضابط أو جندي معاه رصاص حي كله كان فشنك"

موسى: المشير طنطاوي حمى الوطن من الخونة

مصطفى بكري: المشير طنطاوي ظل في مكتبه 82 يومًا متواصلة بعد ثورة يناير (فيديو)

مصطفى بكري يروي ما قاله محمد مرسي عن الرئيس السيسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

07:00 م

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

08:30 م

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

06:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements