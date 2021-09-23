وزير الداخلية الأسبق: لم نأمر بإطلاق النار على المتظاهرين أمام سفارة إسرائيل

قال اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، إنه لم يتم صدور للشرطة أية تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين خلال أحداث يناير 2011.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لم يصدرا تعليمات بإطلاق النيران على المتظاهرين.



وأضاف اللواء منصور العيسوي أن، خلال عملية اقتحام السفارة الإسرائيلية بعد أحداث يناير لم يتم إصدار أوامر بإطلاق النار وكانت تلك المجموعة المتواجدة أمام السفارة تم التغرير بهم من جانب جماعات 6 أبريل وغيرهم ممن تلقون تدريبات في الخارج.



وأضاف اللواء منصور العيسوي، أنه قبل 25 يناير لم يكن أحد يتجرأ أن يكتب ألفاظ منحطة ضد الدولة، موضحا أن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق تحمل بذاءات وسقطات كثيرة جدا.

