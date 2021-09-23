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عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:49 م
حمادة هلال
حمادة هلال
مي مرسي
كشف الفنان حمادة هلال عن تعرض عائلته لحادث سير، من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "هلال" قائلا: " قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها".

وحقق حمادة هلال نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "المداح"، مع عدد من الفنانين منهم الفنان خالد سرحان، محمد عز، نسرين طافش، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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