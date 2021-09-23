مستشار وزير التموين للذهب يكشف الأسعار المتوقعة الفترة المقبلة (فيديو)

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بعض الشيء، وهذا يمثل فرصة للشراء في هذه الآونة، خاصة أن الذهب يقوم بتعويض الخسارة بشكل سريع، ويعد من أفضل الاوعية الاستثمارية



وتوقع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ارتفاع أسعار الذهب قبل نهاية هذا العام، خاصة أن المؤشرات تشير إلى أن سعر أوقية ستتخطى 1900 دولار، نظرًا لسياسية التحفيز التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي.



ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب سيحدث مع بداية من الشهر المقبل، معقبة:"الذهب عندما ينخفض يعاود الارتفاع بقوة في وقت ليس بالكبير".



