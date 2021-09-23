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جميلة عوض تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل فيلم "المحكمة"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:13 م
جميلة عوض
جميلة عوض
مي مرسي_آية عبد العزيز_ تصوير: عبير أحمد
حضرت الفنانة جميلة عوض، العرض الخاص لفيلمها "عروستي"، والذي أقيم يوم الإثنين الماضي في إحدى سينمات الشيخ زايد.

والتقى "الفجر الفني" بالفنانة جميلة عوض والتي علقت على الإنتقادات التي تعرض لها البرومو الرسمي لفيلم "عروستي"، قائله: "أضحكتني".

وكشفت "عوض" عن تفاصيل فيلم "المحكمة" قائله أن دورها مختلف تمام به، كما أن الفيلم يدور في "محكمة" بنفس طريقة فيلم "الفرح" و"الكباريه".

لم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

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