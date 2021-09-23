Advertisements

الإمارات تدين محاولة مليشيا الحوثي استهداف المملكة بصاروخ باليستي وطائرات مفخخة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
واس
 
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بطريقة ممنهجة ومتعمدة, من خلال صاروخ باليستي، وطائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يبين تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نجم الأهلي يحسم موقفه من اللعب في الدوري المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

منذ أقل من ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ يوم

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ 18 دقيقة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات تدين الهجمات التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة

البرلمان العربي يطالب بموقف دولي عاجل لوقف هجوم ميليشيا الحوثي المتكرر على السعودية

البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة خميس مشيط السعودية

الإمارات تطالب بتحرك دولي تجاه هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية

الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين بالسعودية

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان بطائرة مفخخة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

07:00 م

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

08:30 م

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements