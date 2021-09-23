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عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:01 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
محمد الصو
بات واحد من أهم أهداف نادي الزمالك قريب من الرحيل إلى صفوف نادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

"بيراميدز يقترب من خطف مهند لاشين"

ويعد مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، أهم الأهداف التي يسعى نادي الزمالك للحصول على توقيعه لتدعيم خط الوسط، بالموسم الجديد.

وأصبح نادي بيراميدز سبورت، الأقرب في الوقت الحالي من خدمات اللاعب، في ظل تقدم المفاوضات بين الطرفين والاتفاق على كافة بنود التعاقد.

كما أن منع نادي الزمالك من القيد فترتين بسبب قضية حسام أشرف لاعب الفريق، يعطل انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وساهم لاشين مع الفريق العسكري، في التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بركلات الترجيح بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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مهند لاشين طلائع الجيش بيراميدز يقترب الزمالك

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