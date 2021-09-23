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موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:00 م
يوفنتوس
يوفنتوس
أمل الحلفاوي


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، لمواجهة نظيره سامبدوريا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي 

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي يوفنتوس، وسامبدوريا، يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

وكان يوفنتوس حقق الفوز أمام سبيزيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

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