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الداخلية يستعير حارس غزل المحلة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
نورهان فضل


نجح مسؤلو نادي الداخلية في التعاقد مع حسام حسن حارس غزل المحله الشاب علي سبيل الاعاره من أجل تدعيم صفوف الفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وخاض فريق الداخلية عدة مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد الجديدة حيث فاز على النصر الكويتي 2/1 وخسر من العبور 2/1 وتعادل مع حرس الحدود 0/0 ومع بنها 1/1 وتغلب الداخلية على اتحاد الشرطة 0/2، وتعادل مع بلدية المحلة 1/1، وفاز على ألماظة 0/3، فاز على فريق أسوان 0/1، وفاز على بني سويف 0/1، وفاز على النجوم 0/4 .

وتضم قائمة الفريق الأولي كلا من : رضا السيد، محمود حمدي، طارق الكومي، محمود شديد، سمير فكري، محمود طلعت، مؤمن عاطف، محمود عبد للحكيم، إسماعيل بامبا، أسامة كاچو، هارون إسماعيل، مصطفى ابراهيم، أحمد الامور، عبدالعزيز السيد، كريم مواليد 99.

وتعاقد فريق الداخلية مع كلا من: بركات حجاج، محمد جمال حارس مرمى، أحمد كمال لاعب بتروجيت، وثنائي غزل المحلة محمد سامي، محمد حمدان .

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