عقب تكريمها بمهرجان الدراما العربية.. أروى جودة توجه رسالة شكر





شاركت الفنانة "أروى جودة" صور لها أثناء تكريمها فى مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





عبرت "جودة" عن سعادتها قائلة:"سعيدة جدًا بتكريمي في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية عن دوري في مسلسل حرب أهلية".







شكرت منتج العمل "جمال العدل" ومخرج العمل "سامح عبدالعزيز" والمؤلف "أحمد عادل سلطان" ووجهت شكر خاص للفنانة "يسرا" بطلة العمل حيث تابعت قائلة:"شكر خاص جدًا لملكة الدراما يسرا اللي لولا مساندتها الدائمة لي ما كنتش اجرء اني اجسد دور فريدة"







كما شكرت بطل العمل النجم "باسل خياط":"و طبعًا باسل خياط المبدع اللي اداءه كان بيدفعني اني امثل احسن في المشاهد اللي بتجمعني بيه.." واختتمت بشكر الجمهور:"شكر لكل الجمهور اللي صوتلي من الوطن العربي.."