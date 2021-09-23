Advertisements

عقب تكريمها بمهرجان الدراما العربية.. أروى جودة توجه رسالة شكر

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:56 م
جومانة مراد
جومانة مراد
رنا حسين


شاركت الفنانة "أروى جودة" صور لها أثناء تكريمها فى مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


عبرت "جودة" عن سعادتها قائلة:"سعيدة جدًا بتكريمي في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية عن دوري في مسلسل حرب أهلية".



شكرت منتج العمل "جمال العدل" ومخرج العمل "سامح عبدالعزيز" والمؤلف "أحمد عادل سلطان" ووجهت شكر خاص للفنانة "يسرا" بطلة العمل حيث تابعت قائلة:"شكر خاص جدًا لملكة الدراما يسرا اللي لولا مساندتها الدائمة لي ما كنتش اجرء اني اجسد دور فريدة"



كما شكرت بطل العمل النجم "باسل خياط":"و طبعًا باسل خياط المبدع اللي اداءه كان بيدفعني اني امثل احسن في المشاهد اللي بتجمعني بيه.." واختتمت بشكر الجمهور:"شكر لكل الجمهور اللي صوتلي من الوطن العربي.."

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

رابطة الدوري الإسباني تُطالب بتأجيل مباراتين لريال مدريد وأتلتيكو

منذ 13 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يتدخل لحسم صفقة برشلونة الواعدة

منذ ساعة الا ربع

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الظهور الأول لـ"المايسترو".. موعد مباراة سموحة وبيراميدز بكأس مصر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام قادش

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ يوم

ورطة موسيماني.. اختبار طبي يحسم مشاركة 3 من نجوم الأهلي أمام إنبي

منذ ساعة و 17 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

09:01 م

لابورتا يتدخل لحسم صفقة برشلونة الواعدة

10:00 م

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

07:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements