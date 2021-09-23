ريا أبي راشد تهنئ جمهورها باليوم الوطني السعودي







هنأت الإعلامية "ريا أبي راشد" جمهورها بمناسبة اليوم الوطني السعودي على صفحتها على الانستجرام.





نشرت "ريا" فيديو لها من مدينة العلا في السعودية على أغنية "سعودي" للمغني والإعلامى "قصي خضر" وأطلت فى الفيديو بفستان اسود وشعر منسدل فى الهواء الطلق.





وقالت "ريا" تعليقًا على الفيديو "إلى اصدقائي السعوديين، والمعجبين، وكل الناس الرائعين الذين قابلتهم على مدار السنين عيد وطني ٩١ سعيد"





وكانت "ريا أبي راشد" قد خطفت الأنظار بإطلالة جذابة في فستان أسود باهظ الثمن أثناء مشاركتها في مهرجان فينيسيا بدورته ال 78 المقام في إيطاليا.