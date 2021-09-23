جميلة عوض تحتفل بجائزة أفضل ممثلة شابة في الدير جيست





نشرت الفنانة جميلة عوض، صور لها من حفل توزيع جوائز "ديير جيست" على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.







احتفلت "عوض" بحصولها على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل توزيع جوائز "ديير جيست" في دورته ال١٨ الذي أقيم في الجمعة ١٠ سبتمبر وظهرت فى الصور ممسكة بالجائزة في الحفل.





حضر الحفل عدد كبير من الفنانين وحصد العديد منهم جوائز أبرزهم منى زكى، منة شلبى، كريم عبد العزيز، رامى صبرى، احمد زاهر، درة، الديفا سميرة سعيد، المطرب محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، هانى رمزى، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.





على الجانب الآخر احتفلت الفنانة جميلة عوض والنجم أحمد حاتم بالعرض الخاص لفيلم "عروستي"، وأطلت جميلة عوض بإطلالة مبتكرة ومختلفة باللون الأبيض.