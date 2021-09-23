صابرين تكشف لـ"الفجر الفني" عن استعدادها لدورها في "واحدة في المية" وهذا رأيها في الزواج الصالومات

حرصت الفنانة صابرين على حضور العرض الخاص لفيلمها "عروستي"، والذي أقيم يوم الإثنين الماضي في إحدى سينمات الشيخ زايد.



وقالت صابرين أثناء لقائها مع "الفجر الفني" عن رأيها في الزواج الصالونات بالنسبة لأبنائها، مؤكدة أن الزواج يجب أن يبنى على علاقة جيدة وعائلة ودفء بين الطرفين، ومشاركة من الأهل واستشارة لقلة الخبرة.



وعبرت صابرين عن سعادتها للضجة الذي أحدثها دورها في حدوتة "واحدة في المية"، مؤكدة أن دورها مختلف وجديد واهتمت به بشكل كبير للقضية التي يناقشها.



وكشفت صابرين عن أعماله المقبلة قائله أنها تشارك في فيلم "الملحد" وصورت عدد من مشاهدها به،وذلك بالتعاون مع حسين فهمي ونجلاء بدر وشيرين رضا وأحمد حاتم.