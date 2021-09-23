السيسي محذرًا من خطر المجاعة: تحد من قدرة الدول على تحقيق التنمية

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطر المجاعة الذي بات يهدد بعض الدول خاصة في القارة الأفريقية ولاسيما بالنسبة للأطفال والنساء.



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة النظم الغذائية 2021 والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم إن خطر المجاعة يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة في أفريقيا ويتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة.



وأضاف أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قمة النظم الغذائية فرصة لطرح أفكار للتحديات الراهنة وتعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازم.

