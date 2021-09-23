الرعاية الصحية: "صحتك ثروتك" تنجح في تحقيق المستهدف منها

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نتائج حملة "صحتك ثروتك" بمحافظة الأقصر، والتي أطلقتها الهيئة كأول حملة لصحة الرجل في مصر والشرق الأوسط، يوم 19 سبتمبر 2021، واستمرت فعالياتها حتى اليوم 23 سبتمبر، والتي تم خلالها للكشف من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا على 10.000مواطن.



وأكدت الهيئة أن حملة "صحتك ثروتك"، قد حققت المستهدف منها قبل انتهاء آخر يوم من الحملة، لافتة أن فعاليات الحملة بدأت داخل 7 منشآت صحية تابعين للهيئة بالأقصر وشملت مستشفيات (الكرنك الدولي، حورس، طيبة التخصصي)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (الطود، اسنا، أرمنت الحيط، القرنة)، ثم امتدت لتشمل 15 منشأة طبية أخرى وهم وحدات صحة أسرة (الشيخ موسى، المريس، الضمان، العديسات، الاقالتة، ال-عثمان، قبلى قمولا، الرزيقات بحرى، أبو دغار، البغدادي، الحبيل، القباحي)، ومراكز صحة أسرة (الكرنك، الاقصر، العوامية). ليكون إجمالى التمركزات الثابتة للحملة 23منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.



وأوضح بيان الهيئة، أنه لم يقتصر نطاق تغطية الحملة على التمركزات الثابتة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، بل امتد ليشمل الكشف من خلال العيادات المتنقلة بالمناطق الأكثر ارتيادًا، حيث توجه فريق من المتطوعين إلى بعض الكنائس والساحات الدينية والأسواق والبنوك، لإجراء الفحوصات من خلال الكواشف السريعة المستحدثة، لتحليل بروتين PSA في الدم، مما أدى إلى اتساع تغطية الحملة والكشف على أكبر عدد من المواطنين من الرجال بالمحافظة، مشيرة أن الفحوصات شملت المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل أو غير المنتفعين بالمنظومة من الرجال.



و أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، لافتًا إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية.



وأضاف السبكي، أن النجاح الكبير للحملة في محافظة الأقصر، مؤشر ودافع لاستكمال الحملة في باقي محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن الحملات التي تطلقها الهيئة بشكل عام، تهدف إلى الكشف المبكر والتقصي المجتمعي للأمراض، وذلك من خلال الفحوصات المبكرة لاكتشاف الأمراض، وهو ما يعزز النظم الصحية في أي دولة، ويضمن تقديم خدمات صحية وفقًا لمؤشرات من أرض الواقع، وطبقًا لمعايير الجودة العالمية



مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دأبت على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن، استنادًا إلى أعلى المعايير العالمية، وذلك بهدف بناء مجتمع صحي يتوافر به كافة مقومات الرعاية الصحية يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعدًا استراتيجيًا تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، تلك المبادرات التي رسمت خريطة للمؤشرات الصحية من خلال قاعدة البيانات التي وفرتها عن صحة المصريين.