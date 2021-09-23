السيسي: مصر من أوائل الدول التي انتبهت لضرورة تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت من أوائل الدول التي انتبهت إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها وفي سبيل ذلك قامت بالعديد من الإجراءات في هذا الصدد.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة النظم الغذائية 2021 والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس أن مصر دشنت حوارًا وطنيًا شاملًا منذ ديسمبر 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانًا بضرورة توفير غذائي صحي للطالبات والطلاب.



