السيسي: نسعى لصياغة موقف إفريقي موحد لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر انخرطت في صياغة موقف إفريقي موحد خلال القمة يعكس أولويات شعوب القارة وخصوصية تحديداتها ذات الصلة بالأمن الغذائي.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة النظم الغذائية 2021 والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم "نعتزم استمرار مواصلة العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات سعيًا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063".



وأردف: "ما ستشهده قمة النظم الغذائية من نقاشات ستساهم في دعم عملنا في تحقيق الأمن الغذائي وترسيخ الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية لجميع الشعوب".



وتابع: "نجاحنا مرهون بمدى قدراتنا على الخروج بنتائج في صياغة نظام غذائي يراعي خصوصيات كل دولة دون فرض رؤية مع تطوير آليات تمويلية خلاقة وتعاون دولي لتحقيق الأهداف المنشودة لتلبية احتياجات شعوبنا وتطلعاتنا المشروعة".

