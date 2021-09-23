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لابورتا يتدخل لحسم صفقة برشلونة الواعدة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:00 م
ايمري ديمير
ايمري ديمير
وكالات
توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع نادي قيصري سبور التركي للتعاقد مع لاعب الوسط المهاجم إمري دمير في صفقة مدتها خمس سنوات تمتد حتى عام 2027.

وسيدفع العملاق الكتالوني مليوني يورو (3ر2 مليون دولار) من أجل ضم دمير (17 عاما).

وسيبقى دمير مع فريق قيصري سبور، الذي ينافس بالدوري التركي (سوبر ليج) لما تبقى من الموسم الحالي 2021 / 2022، قبل أن ينضم لفريق الشباب ببرشلونة بداية من الموسم المقبل.

وشارك دمير بالفعل في 31 مباراة مع الفريق الأول لقيصري، وكان على موعد مع صناعة التاريخ في نوفمبر 2019، عندما أصبح أصغر لاعب يتمكن من هز الشباك بالدوري التركي، حيث كان يبلغ من العمر حينها 15 عاما و9 أشهر و25 يوما.

وسيصبح اللاعب الصاعد، الذي سبق له خوض تجربة في أكاديمية (لا ماسيا) في برشلونة عام 2017، ثالث لاعب تركي يتعاقد مع النادي الكتالوني بعد الحارس المعتزل روستو ريتشبر ولاعب الوسط أردا توران.

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