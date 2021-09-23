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إصدار أول لائحة للملوثات الميكروبية للتأكد من سلامة المحاصيل قبل تصديرها

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:04 م
الدكتور حسين منصور
الدكتور حسين منصور
داليا الحسين
أكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نجاح الهيئة فى إصدار أول لائحة للملوثات الميكروبية، يمكن التأكد من خلالها على جودة الغذاء والمحاصيل الزراعية قبل تصديرها.

وأضاف منصور، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن هيئة سلامة الغذاء مسئولة عن الغذاء من تاريخ الحصاد أما وزارة الزراعة فمسؤليتها تمتد منذ زراعة المحصول وحتى حصاده، خاصة أن الهيئة أصدرت أول لائحة للملوثات الميكروبية بهدف حماية الأغذية والمحاصيل الزراعية بالأسواق المحلية أو المعدة للتصدير والتأكد من خلوها من أى ملوثات قبل تصديرها.

وأشار إلي أن هذه اللائحة صدرت متأخرة جدا وكان من المفترض إقرارها خلال فترة الستينات، وهى المسطرة التى يتم قياس الملوثات بها وتحتوى على انواع الغذاء والملوثات الميكروبية وحدودها المسموح بها.

الكلمات المفتاحية

سلامة الغذاء تاك الزراعه الدكتور حسين منصور اخبار مصر

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