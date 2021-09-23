"سلامة الغذاء": غياب تطبيق نظم التتبع يؤثر على تصدير المحاصيل

قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن إهمال تطبيق نظم التتبع فى سلامة الغذاء الذى يطرح بالأسواق المحلية، يؤثر علي تصدير المحاصيل الزراعية لأسواق العالم.



وأضاف منصور، خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن أسواق أوروبا ودول العالم أصبحت تطلب شهادة التتبع للمحاصيل الزراعية قبل تصديرها وهو ما يعرف بنظام التتبع للحاصلات الزراعية ويبدأ عقب الحصاد للتأكد من خلوه من الملوثات ومتبقيات المبيدات وغيرها من المواد الضاره بحسب الأشتراطات العالمية ليستطيع المحصول المنافسة فى أسواق العالم.



ولفت إلى أن تطبيق نظم التتبع للحاصلات الزراعية التى يتم طرحها بالأسواق المحلية سوف يخلق نظاما تعتمد عليه هيئة سلامة الغذاء للتأكد من سلامة المحاصيل الزراعية وتطابقها للمعايير الدولية قبل تصديرها، خاصة ان نظم التتبع تتزايد سنويا وتتطور مثل ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.



