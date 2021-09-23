Advertisements

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 351 ألف

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع على الرغم من استمرار تعافي سوق العمل بشكل مطرد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفع 16 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 351 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 320 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وانخفضت الطلبات من ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020 لكنها تظل فوق نطاق بين 200-250 ألف طلب الذي يعتبر متوافقا مع سوق عمل قوية.

أخبار تهمك

ورطة موسيماني.. اختبار طبي يحسم مشاركة 3 من نجوم الأهلي أمام إنبي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

رابطة الدوري الإسباني تُطالب بتأجيل مباراتين لريال مدريد وأتلتيكو

منذ 19 دقيقة

الظهور الأول لـ"المايسترو".. موعد مباراة سموحة وبيراميدز بكأس مصر

منذ ساعة الا ربع

لابورتا يتدخل لحسم صفقة برشلونة الواعدة

منذ أقل من ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام قادش

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ ساعتين

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

رابطة الدوري الإسباني تُطالب بتأجيل مباراتين لريال مدريد وأتلتيكو

10:32 م

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

09:01 م

لابورتا يتدخل لحسم صفقة برشلونة الواعدة

10:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements