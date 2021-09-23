Advertisements

يوسف إسماعيل يفتتح المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:24 م
القومي للمسرح
القومي للمسرح
سعد نبيل

بحضور عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام افتتح الفنان القدير يوسف اسماعيل رئيس المهرجان المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٤ وقد صرح في بداية كلمته عن السر وراء اطلاق عنوان "دورة الكاتب المصري"كعنوان لدورة هذا العام وقال ان ذلك يأتي في اطار حرص المهرجان والقائمين عليه على حفظ الحقوق الأدبية والفكرية للمؤلفين والكتاب في مجال العمل المسرحي كأحد أسس العمل المسرحي وأهم عناصره.
حضر المؤتمر من لجنة المهرجان العليا أيضا النجم محمد رياض والناقد جرجس شكري ومدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان القدير اسماعيل مختار.

أخبار تهمك

الظهور الأول لـ"المايسترو".. موعد مباراة سموحة وبيراميدز بكأس مصر

منذ ساعة الا ربع

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يتدخل لحسم صفقة برشلونة الواعدة

منذ أقل من ساعة

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ يوم

ورطة موسيماني.. اختبار طبي يحسم مشاركة 3 من نجوم الأهلي أمام إنبي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام قادش

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

رابطة الدوري الإسباني تُطالب بتأجيل مباراتين لريال مدريد وأتلتيكو

منذ 17 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

09:01 م

لابورتا يتدخل لحسم صفقة برشلونة الواعدة

10:00 م

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

07:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements