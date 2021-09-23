يوسف إسماعيل يفتتح المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري



بحضور عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام افتتح الفنان القدير يوسف اسماعيل رئيس المهرجان المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٤ وقد صرح في بداية كلمته عن السر وراء اطلاق عنوان "دورة الكاتب المصري"كعنوان لدورة هذا العام وقال ان ذلك يأتي في اطار حرص المهرجان والقائمين عليه على حفظ الحقوق الأدبية والفكرية للمؤلفين والكتاب في مجال العمل المسرحي كأحد أسس العمل المسرحي وأهم عناصره.

حضر المؤتمر من لجنة المهرجان العليا أيضا النجم محمد رياض والناقد جرجس شكري ومدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان القدير اسماعيل مختار.