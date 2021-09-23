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رسميا.. مدافع الأولمبي ينتقل لبورفؤاد بالقسم الثاني
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:18 م
إيمان الجعيدي
أتم مسؤلي التعاقدات بنادي بورفؤاد في إجراءات ضم اللاعب نور نبيل مدافع الأوليمبي السابق .
هذا وقد قام الجهاز الإداري والمكون من كريم العويلي المدير الإداري للفريق الأول و أحمد الديب مدير شئون اللاعبين بإتمام إجراءات توقيع اللاعب .
و حضر التوقيع كلا من : محمد ياسين المدير الفني ولجنة الكرة المكونة من عبده الجرايحي و ناصر الجمل و فتحي المحمدي .
يذكر أن فريق بورفؤاد قد صعد حديثا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني ويخوض أول لقاءات الموسم أمام السكة الحديد .