رسميا.. مدافع الأولمبي ينتقل لبورفؤاد بالقسم الثاني





أتم مسؤلي التعاقدات بنادي بورفؤاد في إجراءات ضم اللاعب نور نبيل مدافع الأوليمبي السابق .



هذا وقد قام الجهاز الإداري والمكون من كريم العويلي المدير الإداري للفريق الأول و أحمد الديب مدير شئون اللاعبين بإتمام إجراءات توقيع اللاعب .



و حضر التوقيع كلا من : محمد ياسين المدير الفني ولجنة الكرة المكونة من عبده الجرايحي و ناصر الجمل و فتحي المحمدي .



يذكر أن فريق بورفؤاد قد صعد حديثا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني ويخوض أول لقاءات الموسم أمام السكة الحديد .