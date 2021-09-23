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الغرفة التجارية بالبحيرة: توفير مستلزمات المدارس بأسعار المصانع (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:21 م
دعاء سهيل
دعاء سهيل
إسلام أمين
قالت دعاء قنديل أمين صندوق الغرفة التجارية بالبحيرة، إنه يتم تنظيم معرض "أهلا بالمدارس" للعام السابع علي التوالي لتوفير المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضحت "قنديل" أن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث تم توفير جميع المستلزمات من المستهلك مباشرة، حيث يتم تدريب طلاب التعليم المزدوج، لتصنيع الشنط المدرسية والزي المدرسي وطرحهم للبيع بأسعار تنافسية.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض "عودة المدارس" الذى تنظمه الغرفة التجارية بالتنسيق مع جمعية مستثمرى البحيرة بأرض المعارض بدمنهور، والذي يضم، الزي المدرسي، الأحذية، الشنط المدرسية، والأدوات المدرسية، ويتم البيع بأسعار إقتصادية وتنافسية.

وقام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتفقد أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق، حيث يستمر من اليوم وحتى بداية العام الدراسي بمشاركة ١٣ شركة ومصنع لعرض منتجاتها من خلال ٢٠ جناح، وقال إنه تم توفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة من ٢٥ % إلى ٣٠%، مشيرا إلى أن هناك خطة بالتوسع فى تنظيم معارض "عودة المدارس" بجميع المراكز والمدن للتيسير على المواطنين بإشراف كامل من مديرية التموين على تلك المعارض.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد وفى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الاعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم.

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الغرف التجارية البحيرة

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