الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الشباب بالدوري السعودي

تعادل الشباب 2-2 مع ضيفه الهلال في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ليحرم حامل اللقب من الصدارة اليوم الخميس.





ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة من خمس مباريات، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر، بينما رفع الشباب رصيده إلى ست نقاط من ست مباريات في المركز التاسع.

وسجل النيجيري أوديون إيغالو الهدف الأول للشباب بعد دقيقتين من البداية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بدلت اتجاهها وسكنت شباك عبد الله المعيوف حارس الهلال.

لكن الفرنسي بافتيمبي غوميس أدرك التعادل لحامل اللقب سريعاً في الدقيقة 14 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وأعاد هتان باهبري لاعب الهلال السابق فريقه الحالي الشباب للمقدمة بتسديدة مباشرة عندما تابع تسديدة كارلوس جونيور التي ارتدت من المعيوف ليضعها بالشباك في الدقيقة 61.

وبعدها بتسع دقائق أدرك علي آل بليهي التعادل للهلال من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.