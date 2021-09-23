المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن عن تكريم ١٠مسرحيين في حفل افتتاحه



كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل عن تكريم 10 أسماء من كبار رواد المسرح المصري بحضور الفنان القدير اسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح والنجم محمد رياض والناقد جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.





تنوعت أسماء المكرمين ما بين ممثلين ومخرجين ونقاد، حيث سيكرم خلال حفل الافتتاح، الفنان القدير الراحل عبد الله غيث، والفنان الكبير الراحل سمير غانم، والفنانة الكبيرة الراحل دلال عبد العزيز، والفنانة الكبيرة الهام شاهين،والفنان القدير سامي مغاوري،والفنان القدير أشرف عبد الغفور،والفنان القدير فاروق فلوكس،و الكاتب الكبير بهيج إسماعيل،والناقدة الكبيرة آمال بكير والمخرج الكبير إميل جرجس.



جاء الإعلان خلال الكلمة التي ألقاها النجم محمد رياض والتي جاء فيها أنه تحريّا للإنصاف وتركيزًا من المهرجان القومي للمسرح المصري متمثلا في إدارته على الاحتفاء والاحتفال بأهم رموز وكوادر المسرح المصري عبر تاريخه تقرر تكريم مجموعة كبيرة من رواد المسرح المصري بين الكتابة والنقد والإخراج والتمثيل، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الذي سيقام في الفترة من ٢٧ سبتمبر الي ٩ اكتوبر.



المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية برئاسة معالي الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، ويرأس المهرجان الفنان القدير يوسف اسماعيل وتحمل الدورة عنوان ( الكاتب المسرحي المصري ) ويتنافس فيها ٣٣ عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية.