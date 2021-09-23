نجم الأهلي يضغط على الخطيب للهروب من جحيم موسيماني





واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضغطه الشديد على مجلس إدارة النادي، من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ماهر يطلب الرحيل إلى بيراميدز





ويسعى ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، للخروج عن ملعب التتش بالجزيرة، لعدم حصوله على فرصته تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية.





ويمتلك ماهر عرضًا جادًا من نادي بيراميدز سبورت، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد، وسط رغبة منه في ارتداء الفريق السماوي، بالموسم المقبل.





وكان النادي الأهلي رفض عرض من جانب بيراميدز سبورت، للحصول على توقيع اللاعب مقابل 10 ملايين جنيه وتمسك بالحصول على مبلغ 20 مليون جنيه للموافقة على رحيله.



