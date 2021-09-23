رابطة الدوري الإسباني تُطالب بتأجيل مباراتين لريال مدريد وأتلتيكو

طلبت رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا" من لجنة المنافسة بالاتحاد الوطني لكرة القدم تأجيل مباراتي ريال مدريد-أتلتيك بيلباو وغرناطة-أتلتيكو مدريد لحساب منافسات الجولة التاسعة من منافسات دوري الدرجة الأولى.





وذلك بسبب تمديد مواعيد مباريات منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية التي تُقام خلال فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.





وأعلنت رابطة الليجا في بيان رسمي عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة التي تقام من السبت الموافق 16 أكتوبر/تشرين الأول إلى الاثنين الموافق 18 من نفس الشهر، وأكدت أنها لم تحدد موعدا ولا تاريخا لهاتين المباراتين.





وجاء في بيان الرابطة: "هذا الوضع مرتبط بالطلب المقدم اليوم من جانب رابطة الليجا، كما حدث في الجولة الرابعة، إلى لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم المتعلق بتأجيل المباراتين المذكورتين بسبب تمديد فترة التوقف الدولي لمنتخبات كونميبول حتى مساء الخميس الموافق 14 أكتوبر والذي يؤثر على الأندية المذكورة التي يجب أن تلعب مباريات رسمية في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر".





وأضافت رابطة الدوري الإسباني أن الطلب المقدم إلى لجنة المنافسة هدفه "محاولة التخفيف قدر الإمكان من الأضرار الناتجة عن القرار الذي يعارض النزاهة الرياضية للمنافسة".





يُذكر أن رابطة الليجا طلبت من لجنة المنافسة تأجيل مباراتي برشلونة وإشبيلية وفياريال وألافيس التي كانت مقررة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا بسبب تمديد مواعيد مباريات اتحاد أمريكا الجنوبية في إطار المنافسات المؤهلة لمونديال قطر 2022.





وحتى الآن لم تُحدد مواعيد هاتين المباراتين من جانب رابطة الدوري الإسباني.





وجاءت مواعيد مباريات الجولة التاسعة على النحو التالي:





السبت 16 أكتوبر/تشرين أول:





ريال سوسيداد ـ مايوركا





الأحد 17 أكتوبر/تشرين أول





رايو فاييكانو ـ إلتشي





سلتا فيجو ـ إشبيلية





ليفانتي ـ خيتافي





فياريال ـ أوساسونا





برشلونة ـ فالنسيا





الاثنين 18 أكتوبر/تشرين أول





ألافيس ـ ريال بيتيس





إسبانيول ـ قادش.



