وزير القوى العاملة يكشف موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا (فيديو)

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية من خلال وفد يقوده رئيس الوزراء في طرابلس منذ رمضان الماضي.





وقال "سعفان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الخميس إنه قبل نهاية العام الحالي سيكون هناك عمال مصريين في ليبيا.





وأضاف أن ليبيا تستوعب عددًا كبيرًا من العمال المصريين ولكن سفرهم سيتم تدريجيًا، مستطردًا: "منقدرش نقول رقم محدد عن عدد العمالة المصرية الموجودة حاليًا في ليبيا ولكن يتم حاليًا ترتيب الأوراق وبدء عمل السفارة المصرية بشأن الاستعدادات لعودتهم".



