"ناجية فهمي": 73 طفلا ماتوا بالضمور العضلي خلال عامين فقط

قالت الدكتورة ناجية فهمي، رئيس لجنة اللجنة العليا لأمراض العضلات، إن الضمور العضلي مرض قاتل، وهناك 73 طفلًا ماتوا بسببه خلال عامين فقط، مشيرة إلى أن الدولة في سباق مع الزمن لتوفير على العلاج هؤلاء الأطفال.





وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن تجربة مصر محدودة مع العلاج الجيني للضمور العضلي، ولكن الدراسات العالمية حول الضمور العضلي تتحدث بأن الحصول على العلاج الجيني مبكرًا يؤدي إلى نتائج أفضل.





ولفتت إلى أن التحاليل الجينية أصبحت متوفرة وبشكل مجاني لمرضى الضمور العضلي، مشيرة إلى أن مرض الضمور الشوكي قد يصيب الشباب، أو كبار السن حتى عمر الـ30 أو الـ40.



