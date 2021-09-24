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"ناجية فهمي": 73 طفلا ماتوا بالضمور العضلي خلال عامين فقط

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:13 ص
الدكتورة ناجية فهمي
الدكتورة ناجية فهمي
كساب أحمد
قالت الدكتورة ناجية فهمي، رئيس لجنة اللجنة العليا لأمراض العضلات، إن الضمور العضلي مرض قاتل، وهناك 73 طفلًا ماتوا بسببه خلال عامين فقط، مشيرة إلى أن الدولة في سباق مع الزمن لتوفير على العلاج هؤلاء الأطفال.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن تجربة مصر محدودة مع العلاج الجيني للضمور العضلي، ولكن الدراسات العالمية حول الضمور العضلي تتحدث بأن الحصول على العلاج الجيني مبكرًا يؤدي إلى نتائج أفضل.

ولفتت إلى أن التحاليل الجينية أصبحت متوفرة وبشكل مجاني لمرضى الضمور العضلي، مشيرة إلى أن مرض الضمور الشوكي قد يصيب الشباب، أو كبار السن حتى عمر الـ30 أو الـ40.

وأشارت إلى أن الطفلة ليال التي توفت بعد حصولها على علاج الضمور العضلي، لم تكن في حاجة إلى أجهزة تنفس صناعي، ولكنها كانت تعاني من اضطراب في التنفس، ولكن لديها صعوبة في البلع.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الطفلة ليال

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