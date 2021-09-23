Advertisements

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:16 م
طارق شوقي
طارق شوقي
شيماء حسن
أكد الدكتور طارق شوقي، وزيرة التربية والتعليم، أن المدارس ستفتح في مواعيدها، مشددًا أنه لا توجد نية لأي تغيير أو تأجيل.

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الخميس: "نتطلع لعام دراسي منتظم بإذن الله".

وأضاف: "شغالين ليل ونهار مع وزارة الصحة ونسعى إلى الوصول إلى مليون و600 ألف، وتم حتى الآن تغطية أكثر من 65% والباقي في الطريق".

وتابع: "قبل بداية العام الدراسية الجديد سيتم تطعيم جميع المعلمين والإداريين بالوزارة الذين قاموا بالتسجيل حماية للمعلمين والإداريين من ناحية والأولاد من ناحية أخرى، خاصة أن الدولة تقدمه مجانًا".

واستطرد: "وزارة التربية والتعليم أكثر وزارة تم فيها التطعيم ووفق الخطة والمواعيد نقدر نخلصهم قبل بداية العام الدراسي الجديد".

الكلمات المفتاحية

تاجيل الدراسة التعليم

أخبار تهمك

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة إنبي

منذ 43 دقيقة

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ أقل من نصف ساعة

الظهور الأول لـ"المايسترو".. موعد مباراة سموحة وبيراميدز بكأس مصر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رابطة الدوري الإسباني تُطالب بتأجيل مباراتين لريال مدريد وأتلتيكو

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يتدخل لحسم صفقة برشلونة الواعدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الرئيس السيسي يحذر من مجاعة تنال من دول إفريقيا ويسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الخطيب للهروب من جحيم موسيماني

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

التعليم: امتحانات مراحل النقل ستجرى في يوم واحد لكل فصل دراسي

موعد عودة الدراسة وامتحان واحد مجمع.. 10 قرارات مهمة من وزير التربية والتعليم

التعليم تبدأ حصر المعلمين والإداريين لحصولهم على تطعيم كورونا قبل امتحانات الثانوية العامة

تفاصيل تطعيم معلمي الثانوية العامة بلقاح كورونا

لهذا السبب.. مناشدة عاجلة من "الصحة" للعاملين في التربية والتعليم (فيديو)

تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة الخاص بالوضع الوبائي لكورونا بمصر (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

11:31 م

الرئيس السيسي يحذر من مجاعة تنال من دول إفريقيا ويسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي

11:45 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements