وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزيرة التربية والتعليم، أن المدارس ستفتح في مواعيدها، مشددًا أنه لا توجد نية لأي تغيير أو تأجيل.



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الخميس: "نتطلع لعام دراسي منتظم بإذن الله".



وأضاف: "شغالين ليل ونهار مع وزارة الصحة ونسعى إلى الوصول إلى مليون و600 ألف، وتم حتى الآن تغطية أكثر من 65% والباقي في الطريق".



وتابع: "قبل بداية العام الدراسية الجديد سيتم تطعيم جميع المعلمين والإداريين بالوزارة الذين قاموا بالتسجيل حماية للمعلمين والإداريين من ناحية والأولاد من ناحية أخرى، خاصة أن الدولة تقدمه مجانًا".



واستطرد: "وزارة التربية والتعليم أكثر وزارة تم فيها التطعيم ووفق الخطة والمواعيد نقدر نخلصهم قبل بداية العام الدراسي الجديد".

